Zeeland wordt wakker: parkeerbeleid ADRZ, winkelcentrum Terneuzen en postbode Bertus

ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Parkeerbeleid ADRZ

Ouderenbonden in Goes vinden het parkeerbeleid van ziekenhuis ADRZ in Goes onacceptabel. In een brief aan de directie uiten ze hun onvrede over de afstand die ouderen te voet moeten afleggen van de parkeerplaats naar de ingang van het ziekenhuis.

De winkels van het Kennedy Retailpark zijn al klaar. Aan de appartementen erboven wordt nog gewerkt (foto: Omroep Zeeland)

Winkelcentrum Terneuzen

Vorig jaar startte de bouw van het veelbesproken Kennedy Retailpark. De eerste winkels openen onlangs hun deuren en dat trekt veel nieuwsgierige Terneuzenaren.

Bert met zijn vrouw op de camping in Nieuwvliet. (foto: Omroep Zeeland)

Afscheid Bertus

Een hand of een toespraakje kreeg hij niet op zijn laatste werkdag en dat terwijl hij bijna vijftig jaar in dienst was bij Post NL. Bertus Nossent raakte de afgelopen weken landelijk bekend als de medewerker van wie wel erg karig afscheid genomen werd.

Weerfoto bij Ritthem (foto: Felix Antheunisse)

Weer

Na een wat nevelige start zijn er vandaag flinke perioden met zon en het blijft droog. Er waait een meest matige zuidwestenwind en daarmee wordt iets minder warme lucht vanaf zee aangevoerd. De middagtemperatuur komt uit tussen 13 en 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het breed op en het wordt niet kouder dan een graad of 7.