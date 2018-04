Deel dit artikel:











Agenten redden persoon uit water Vlissingen

Agenten hebben vannacht iemand uit het water gered in Vlissingen. Rond half twee was die persoon in het water gevallen in de buurt van de Koningsbrug.

Agenten waren het eerst ter plaatse en haalden het slachtoffer uit het water. (foto: HV Zeeland) Behalve de politie, werden ook een ambulance, een traumahelikopter en de brandweer opgeroepen. Politieagenten waren als eerste ter plaatse en hebben de persoon uit het water gehaald. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon in het water is geraakt, is vannacht niet bekendgemaakt.