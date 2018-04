Deel dit artikel:











Geen Rembrandt, maar wel gewild en geliefd in Zeeland

Het waren geen grootmeesters als Rembrandt, Vermeer of Frans Hals, maar wel schilders die geliefd en gewild waren in Zeeland. De Zeeuwse meesters van de Gouden Eeuw. In het Stadhuismuseum in Zierikzee is een zaal ingericht met schilderijen van die Zeeuwse meesters. Een ratjetoe van stijlen die groepsgewijs zijn opgehangen, zoals dat gebruikelijk was in de 17 eeuw.

De Zeeuwse grootmeesters maakten landschappen, stillevens en portretten en verdienden daar een goede boterham mee. Hun werken sierden massaal de huizen van onze voorvaderen. Het boek Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw van kunsthistoricus Katie Heyning uit Middelburg sluit naadloos aan bij de tentoonstelling. Heyning noemt het boek en de tentoonstelling een klein eerbetoon aan de Zeeuwse meesters van de 17e eeuw. Nog nooit getoond aan publiek Alle werken op de tentoonstelling komen uit de particuliere collectie van Kees en Brigitte Beaart en zijn nog nooit getoond aan het publiek. De Zeeuwse Meesters uit de Gouden Eeuw zijn te zien tot en met 31 maart 2019 in het Stadhuismuseum Zierikzee.