Record aantal bezoekers FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen

Op de rode loper tijdens het openingsgala van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen. (foto: Omroep Zeeland)

In zes dagen tijd werden er meer dan veertig films vertoond in de Terneuzense bioscoop CineCity. Dinsdag opende het festival met een openingsgala waarbij de film Façades te zien was. In de vijf dagen daarna kwamen er behalve films ook andere activiteiten voorbij, zoals een educatieprogramma voor kinderen, een LadiesNight, een vitaliteitsmiddag en een voetbalquiz.

Als ambassadeurs maakten René Mioch en Roel van Bambost net als voorgaande jaren hun opwachting.

FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen op televisie

Het filmfestival werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Volgend jaar vindt het festival plaats van dinsdag 9 tot en met zondag 14 april 2019. Vanavond zendt Omroep Zeeland een verslag uit over de laatste dag van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen in het programma Evenement van de Week. Vanaf 17.15 uur, ieder half uur herhaald.

