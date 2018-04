Deel dit artikel:











Zwembad Tholen later open door koude weer maart

Zwembad De Spetter in Tholen gaat later open. Door het koude weer in maart is de renovatie met een paar weken vertraagd.

Zwembad De Spetter in Tholen (foto: Omroep Zeeland) De zwembaden zijn voor 1,15 miljoen euro vernieuwd. Zo is er een nieuwe zwembadinstallatie - pomp en filter - aangebracht, er is geïnvesteerd in zonnecellen, de gebouwen zijn aangepast, de toiletten en de verkleedhokjes kregen een opknapbeurt en de winkel is samengevoegd met het gebouw van de kassa. De vertraging is door weersomstandigheden ontstaan bij het coaten van het zwembad en het herstellen van het terrein. De Spetter zou - na ruim zeven maanden renovatie - op Koningsdag weer open gaan. Het 'open huis' dat op die dag tussen 10.00 en 11.00 uur plaatsvindt, gaat wel door. Tijdens dat open huis wordt ook bekendgemaakt wanneer het zwembad definitief open gaat. Om te compenseren blijft het zwembad in september langer open. Onbedoelde bomenkap Het zwembad kwam half maart nog in het nieuws toen bomen rond het zwembad onbedoeld gekapt werden. Het bleek om miscommunicatie op het gemeentehuis te gaan. De bomenkap zorgde voor een kaalslag op het zwembadterrein. Om dat weer te fatsoeneren stelde de gemeente Tholen 44.000 euro beschikbaar. Lees ook: Ruim een miljoen voor opknapbeurt zwembad Tholen

