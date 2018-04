Deel dit artikel:











Enige Zeeuwse honkbalvereniging wil graag groeien

Het is in een land als de Verenigde Staten één van de populairste sporten, maar in Zeeland zijn er maar een handjevol beoefenaars. Het Zeeuwse Honk in Terneuzen is zelfs de enige honk- en softbalvereniging in de provincie en moet het toch nog doen met minder dan vijftig leden. Toch is er veel passie voor de sport, is te zien in het programma Onze Club.

Voorzitter Marshall Matthew kan niet goed verklaren waarom miljoenen Amerikanen honkballen en zijn Zeeuwse club al bijna vijftig jaar moet krauwen om leden te werven. "Het is zo'n leuke sport", weet Matthew. Hij is zelf ook nog altijd actief bij de vereniging. "We zouden graag wat groter worden, maar hier is het helaas niet zo populair." Jong clubicoon Matthew is niet het enige lid dat vol passie over Het Zeeuwse Honk vertelt in Onze Club. Tom Ruijter is pas negentien jaar, maar al sinds zijn zesde actief bij de Terneuzense vereniging. Ruijter werd al drie keer gekroond tot MVP (Most Valuable Player) van het Zeeuwse Honk en wordt daarom naar voren geschoven als clubicoon. De talentenn Ezequiel Bito en Menno van Graefschepe laten hun beste honkbalskills zien. Presentator Jan-Jaap Corré met de talenten Ezequiel Bito en Menno van Graefschepe van Het Zeeuwse Honk (foto: Omroep Zeeland) Menno van Graefschepe komt bij Het Zeeuwse Honk vaak zijn ouders tegen, want ook Dennis en Mirjam van Graefschepe doen veel voor de vereniging. Dennis legt in Onze Club de regels van het spel uit. Mirjam vertelt welk vrijwilligerswerk ze allemaal doet voor de club uit Terneuzen. Training en battle Presentator Jan-Jaap Corré komt zelf uiteraard ook weer in actie. Carlos Linares geeft hem honkbaltraining, maar Jan-Jaap blijkt weinig aanleg voor de sport te hebben. Slaat de training zo goed aan dat hij zijn battle kan halen? Trainer Carlos Linares geeft uitleg aan Jan-Jaap Corré bij Het Zeeuwse Honk in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Onze Club op televisie en online Onze Club wordt iedere zondagavond om 18.10 uur uitgezonden bij Omroep Zeeland en ieder halfuur herhaald. Alle afleveringen zijn terug te zien op deze pagina.