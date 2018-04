Directeur verlaat noodlijdend Vroon

Archieffoto Vroon (foto: Omroep Zeeland)

Vroon legt zijn functie eind april neer. Hij blijft als aandeelhouder betrokken bij het bedrijf. Herman Marks, die al bij het bedrijf werkt als CFO (chief financial officer), neemt de rol van Coco Vroon over. Hij zal de herstructurering leiden.

Moeilijke periode

In een persbericht zegt Coco Vroon blij te zijn dat het bedrijf de volgende fase in het herstructureringsproces heeft bereikt. "Na een moeilijke periode verbetert de scheepvaartmarkt, al is er nog steeds veel werk te doen. Ik weet zeker dat ik 'The Group' in uitstekende handen achterlaat."

Rederij Vroon raakte eind 2016 in financiële problemen, mede door de slechte oliemarkt waardoor het minder offshoreklussen kreeg. Vroon denkt dat het door de herstructurering van de schuldenlast er weer bovenop kan komen.

Rederij Vroon was 126 jaar gevestigd in Breskens. In 2016 verhuisde het hoofdkantoor naar Breda. Ook de vestiging in Terneuzen werd gesloten. Het bedrijf heeft in totaal ruim 3100 medewerkers en zo'n 200 schepen.

