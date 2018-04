Drie mannen gearresteerd in Terneuzen voor bedreiging

De politie heeft met getrokken wapens de mannen laten uitstappen (foto: Politie)

Eind van de middag kreeg de politie een melding binnen dat twee mensen in hun eigen woning werden bedreigd. De twee mannen die dat deden zouden daarbij een vuurwapen hebben gebruikt. De mannen zijn er vandoor gegaan in een auto. De politie kwam ze rond de Dokweg in Terneuzen op het spoor. Vanwege het mogelijke vuurwapen zijn de drie via een zogeheten 'uitpraatprocedure' aangehouden.

Uitpraatprocedure Een uitpraatprocedure wordt gebruikt voor het veilig aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. De politie werkt tijdens de aanhouding met getrokken wapens om de verdachten uit hun woning of voertuig te krijgen. De verdachten worden daarbij onder schot gehouden, terwijl de politie verdekt staat opgesteld. Verdachten krijgen gesproken opdrachten, om de arrestatie zonder risico's te laten verlopen. Nadat verdachten zijn gearresteerd, wordt de woning of het voertuig onderzocht op eventuele wapens.

In de auto van de mannen werd geen vuurwapen gevonden. De verdachten, een 40-jarige man waarvan de woonplaats onbekend is, een 24-jarige en een 22-jarige man uit Terneuzen, zijn meegenomen naar het arrestantencomplex in Middelburg. Hoe lang ze daar moeten blijven is nog niet bekend. De bewoner die de melding deed, gaf aan eerder een conflict te hebben gehad met de verdachten. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.