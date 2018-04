Ziekte van Lyme in Zeeland verzevenvoudigd, hier worden de meeste meldingen gedaan

Teek, zeer sterk uitvergroot (foto: John Tann, Flickr)

In 2014 kwamen er in Nederland als geheel 25.000 ziektegevallen bij, in 2017 zelfs 27.000 nieuwe ziektegevallen. In Zeeland komen de meeste nieuwe meldingen van Lyme uit Schouwen-Duiveland en dan met name de kop van Schouwen. In 1994 waren er nog maar 12 meldingen in dit gebied, dat liep in 2014 op naar 100. Het afgelopen jaar waren het er iets minder, maar nog steeds 94.

Daarmee is Schouwen in de regio Zuidwest-Nederland het grootste risicogebied. Door een sterke groei van het aantal meldingen in de gemeente Sluis en Kapelle is er per saldo een kleine toename van het aantal meldingen in heel Zeeland ten opzichte van 2014.

Kaart

Tik op onderstaande kaart op een teek en bekijk de cijfers van Lyme-meldingen in die gemeente over 1994, 2014 en 2017.

Als je na een wandeling in het bos of de duinen in je huid een teek ontdekt, moet je die er zo snel mogelijk uit trekken, bijvoorbeeld met een pincet. Niet alle tekenbeten hebben de Ziekte van Lyme tot gevolg. Een eerste aanwijzing dat je toch de gevreesde ziekte hebt, is dat er na een tijdje een rode vlek of ring op de huid zichtbaar wordt. De Lymevereniging, enkele specialisten van universitaire ziekenhuizen en het RIVM hopen dat meer mensen dan tot nog toe de moeite nemen om melding te maken van hun tekenbeet op de website tekenradar.nl. Daarom start vandaag de Week van de Teek.

"Wij willen begrijpen waarom sommige volwassenen en kinderen klachten houden en anderen niet. Via Tekenradar.nl kunnen mensen met tekenbeten en Lyme zich aanmelden voor ons onderzoek", aldus RIVM-onderzoeker Kees van den Wijngaard. "Daarmee laten ze meteen aan andere bezoekers van de site zien waar in Nederland op dit moment tekenbeten worden gemeld."

"We zijn nog hard op zoek naar kinderen en volwassenen die onlangs de ziekte van Lyme hebben gekregen na een tekenbeet om dit belangrijke onderzoek af te kunnen ronden", aldus Van den Wijngaard.

Dertien tekenbeten

Op website Tekenradar.nl worden niet alleen alle meldingen van Lyme op een speciale kaart bijgehouden, maar ook alle tekenbeten zelf, dus waarvan niet bekend is of ze Lyme tot gevolg hebben. In de wintermaanden zijn er bijna geen meldingen, maar zodra het iets warmer wordt, nemen de meldingen toe. Tot en met vandaag (16 april) zijn er op deze site vanuit Zeeland in totaal dertien tekenbeten gemeld, waarvan er twee met Lyme-verschijnselen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er negen, waarvan één met Lyme.