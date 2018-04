Roompot bouwt nieuw gasloos vakantiepark bij Kamperland

Impressiefoto van het nieuwe park Roompot Water Village. (foto: Roompot Vakanties)

Roompot investeert ongeveer 22 miljoen euro in het nieuwe resort. De eerste woningen, met een verkoopprijs vanaf 173.950 euro, gaan in het weekend van 28 en 29 april in de verkoop. De eerste vakantiegangers kunnen naar verwachting medio 2019 terecht in het nieuwe park.

Energieneutraal park, hoe dan?

Bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt en de woningen worden verwarmd met behulp van warmtepompen. Daardoor is een gasaansluiting niet nodig. Om energie op te wekken, krijgen de huizen zonnepanelen. Volgens Roompot kunnen de huizen daardoor geheel energieneutraal worden uitgevoerd, het zogenoemde nul-op-de-meter.

Zo moeten de vakantiewoningen er uitzien. (foto: Roompot Vakanties)

Behalve op energie, richt Roompot zich ook op de natuur. Zo geeft het bedrijf aan streekeigen beplanting op zo'n manier in te willen passen dat er geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn voor het onderhoud.