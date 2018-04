Deel dit artikel:











Twee mensen naar het ziekenhuis na woningbrand in Middelburg

Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle, nadat ze rook hadden ingeademd toen er brand was in hun huis. De woningbrand in de Welzingestraat in Middelburg ontstond op de eerste etage.

De brand onstond op de eerste etage van de woning (foto: HV Zeeland) De twee bewoners waren in huis toen de brand ontstond. De brandweer kon ze snel in veiligheid brengen, maar ze zijn na onderzoek van de ambulance toch naar het ziekenhuis gebracht voor controle omdat ze beiden rook hadden ingeademd. De brand werd gemeld rond elf uur 's ochtends. De brandweer is met twee tankautospuiten en een ladderwagen uitgerukt. Even voor half twaalf werd het sein 'brand meester' gegeven.