Inzaaien gewassen vertraagd door natte lente

Natte boel op het land bij Burgh-Haamstede (archieffoto, februari 2018) (foto: Nella Padmos via Omroep Zeeland Flickr)

Normaal gesproken kan er vanaf begin april al worden ingezaaid, maar door de grote hoeveelheid regen die er tot nu toe gevallen is, is dat dit jaar nog niet gebeurd. De boeren zitten dus met smart op droog weer te wachten. "Als het nog een week gaat duren, wordt het wel een probleem. Vooral voor de suikerbieten en uien. De aardappels poot je altijd al later, maar ook dat schuift door de vertraging op," zegt Wim van Gorsel land- en tuinbouworganisatie ZLTO Oost-Zuid-Beveland.

Minder opbrengst

Ook het afgelopen weekend viel er tot zijn spijt weer flink wat regen in Zeeland. "Anders was ik vandaag al het land opgegaan. De groeiperiode wordt nu aanzienlijk korter en dan haal je minder kilo's van het land," legt Van Gorsel uit. Volgens de akkerbouwer heeft ook de tarwe last van de natte akkers. "Het mest uitrijden op de tarwe is nagenoeg nog niet gebeurd,' vertelt hij.

Nattigheid (foto: Desiree Hoondert)

"Alle werkzaamheden stagneren door de natte grond," bevestigt ZLTO Zeeland voorzitter Joris Baecke. "Bij de collega veehouders moeten de mestkelders inderdaad ook nog geleegd worden". Baecke is zelf akkerbouwer in Zeeuws-Vlaanderen en ook hij kan het land niet op. "Het rijden met de machines drukt de grond nu te veel samen en daar krijgen de planten last tijdens het groeien."

Positief effect

Baecke wil de vertraging nog niet problematisch noemen, zeker niet omdat een slechte opbrengst ook positief kan uitpakken voor sommige telers. "Er zijn nog wel telers die aardappels van vorige jaar in bewaring hebben en die kunnen daar een betere prijs voor krijgen door deze vertraging."

En dat kan natuurlijk ook gebeuren bij een kleinere opbrengst aan het einde van dit jaar. "Er is nog niks verloren, maar alle telers willen aan de slag. Geduld is het enige devies op dit moment," zegt Baecke, ook tegen zichzelf. "We zullen moeten wachten."