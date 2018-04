Bondscoach maakt zich zorgen: 'Als dit verdwijnt, is er voor wielertalenten niets meer'

Toch houdt Veerhoek hoop. "We hebben weer 52 weken om een nieuwe sponsor te vinden", verklaart hij. "Het zal niet makkelijk zijn, maar we hopen met zoveel mogelijk potentiële partners het gesprek aan te gaan. We bieden een hele mooie wedstrijd en dat is voor een bedrijf uitstekende reclame. We gaan opnieuw veel tijd steken in de zoektocht naar sponsors en hopelijk loont het." Naar verluidt heeft het bestuur nog 50.000 euro nodig voor de organisatie van een volgende editie.

Bedreigende situatie

Dat de wedstrijd in de loop der jaren een begrip is geworden in de wielerwereld, blijkt onder meer uit de reacties vanuit het wielerpeloton. "Het is de enige Nations' Cup-wedstrijd in Nederland. Als dat verdwijnt, is er voor deze wielertalenten niets meer in dit land. Dit is dus echt een bedreigende situatie", luidt de Nederlandse bondscoach Peter Zijerveld de noodklok.

Ook collega-bondscoach Kevin de Weert (België) hoopt dat de unieke wedstrijd nog vele jaren georganiseerd wordt. "Dankzij de Nations' Cup kunnen beloften zich op internationaal niveau tonen", onderstreept De Weert het belang van de wedstrijd. "Alle jongens die hier rijden, willen prof worden en wagen hun kans in de kleuren van hun land. Het zou zonde zijn als zij een kans minder zouden krijgen."

De renners komen immers niet voor niets vanuit alle windstreken naar Zeeland toe om zich te bewijzen. "Voor ons is deze wedstrijd heel belangrijk", legt bondscoach Dirk van Hove (Nieuw-Zeeland) uit. "De ervaring die de beloften hier kunnen opdoen, is ontzettend belangrijk voor hun ontwikkeling.

Het voortbestaan van de ZLM Tour staat op het spel (foto: Omroep Zeeland)

De bondscoaches zijn dan ook verontwaardigd dat de organisatie in geldnood verkeert. "Het is eigenlijk vreemd", vindt Van Hove. "Mogelijk ligt het aan de minieme tv-belangstelling voor deze wedstrijd. Dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een WorldTour-koers, dus dat zou een verklaring kunnen zijn."

Zijerveld wijdt het geldtekort vooral aan een moordende concurrentie. "Voor bedrijven is er veel meer dan wielrennen alleen. De sociale media zijn enorm opgekomen, ondernemingen hebben daardoor veel mogelijkheden om hun naamsbekendheid te vergroten. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Ik hoop echter dat er nog steeds sponsors zijn die liefde voor de wielersport hebben en in de sport willen blijven investeren."

Organisator Kees Veerhoek geeft de moed nog niet op (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse wielerkenner Piet Eversdijk herkent zich in het probleem dat Zijerveld schetst. "In Zeeland is het aantal grote bedrijven beperkt", vertelt hij. "Bovendien zijn er meer kapers op de kust, terwijl het budget van de bedrijven natuurlijk ook nog beperkt is. De sponsor kiest dan voor hetgeen wat het meeste naamsbekendheid geeft. Wellicht is er op dat vlak nog veel te winnen voor wielerwedstrijden als deze."

Toch is het niet helemaal regiogebonden volgens de Belgische bondscoach Kevin de Weert. Integendeel, zelfs in wielerminnend België is het aantal wielerwedstrijden in de loop der jaren flink afgenomen. "Ik weet dat veel organisaties in België het ook lastig hebben, dat geldt met name bij wedstrijden voor jongeren. Die krijgen toch net wat minder belangstelling. Tel daarbij op dat het tegenwoordig sowieso lastig is om sponsorgeld bijeen te krijgen."

Hoop doet leven

Het blijft gissen naar de oorzaak van de tegenvallende sponsorbelangstelling. Desondanks is het wel duidelijk dat de wielerliefhebbers hopen dat de ZLM Tour tijdig het financiële plaatje rondkrijgt. "Het is immers een wedstrijd waar we elk jaar enorm naar uitkijken. De koers is uniek en moet gewoon blijven bestaan, want het is een fantastische wedstrijd", klinkt de slotpleidooi van Zijerveld.