Archeologen onderzoeken scheepswrak bij Oranjemolen

Op het strandje bij de Oranjemolen in Vlissingen wordt het scheepswrak dat daar ligt onderzocht door archeologen. Vandaag en morgen willen ze het wrak in kaart brengen en via stukjes hout achterhalen uit welk jaar het schip stamt.

Vlissingen heeft opdracht gegeven nu dat onderzoek te doen. Dat is om te voorkomen dat het wrak wordt aangetast. Dat risico bestaat omdat amateurarcheologen zonder toestemming van de gemeente, het hadden blootgelegd. Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst: "Een archeologische vondst blijft in dit geval beter bewaard onder het zand en water. Want zuurstof tast het hout aan en dan gaat het rotten." Morgen gaat de zoektocht verder, naar wat misschien wel een vissersboot is van een meter of 12 lang uit de negentiende eeuw. Lees ook: Vlissingen is schatgraverij beu