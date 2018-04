'Ik heb al anderhalf jaar geen erge crisis meer gehad'

De stichting draait op mensen die ervaring hebben met bijvoorbeeld een psychische crisis. In Middelburg heeft de stichting een locatie waar mensen samen kunnen komen. "Soms is het al genoeg om met iemand 'gewoon' te praten. Over de dagelijks dingen", zegt Klazine Tuinier.



Voor Sabine betekent de stichting alles. "Ik kan hier mezelf zijn, vrij zijn. De mensen met wie ik praat snappen mij en accepteren mij zoals ik ben. Het is echt niet fijn om je af en toe slecht te voelen. Toch zijn er nog veel mensen in mijn omgeving geweest die dat niet snapten", zegt ze. Ze kwam zelf meerdere keren bij geestelijke gezondheidsinstelling Emergis terecht.

Ik was soms zo in de war, dat de politie mij mee moest nemen naar Emergis." Sabine

"Ik ben verschillende keren gedwongen opgenomen geweest. Dat zijn verschrikkelijke herinneringen. Ik was soms zo in de war, dat bij een aanraking ik heel agressief werd. Dan word je door de politie meegenomen naar Emergis. En daar zit je dan in je eentje in een isoleercel", vertelt ze.

Het aantal gedwongen opnames bij geestelijke gezondheidsinstelling Emergis is de afgelopen vijftien jaar bijna verdubbeld: van 138 naar 258 opnames. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden ze ook bij Emergis.

Stichting HerstelTalent wil het probleem aan de voorkant aanpakken. Zo introduceerden ze vorig jaar de crisiskaart. "Dat is een kaart ter grootte van een bankpasje waarop staat wat er moet gebeuren als je bijvoorbeeld op straat in een crisis raakt. Wie er gebeld moet worden, maar ook hoe mensen jou het beste kunnen benaderen. Of je bijvoorbeeld wel of niet aangeraakt wil worden", zegt Klazine Tuinier van de stichting.

De crisiskaart van Stichting HerstelTalent (foto: Omroep Zeeland)

Het lijkt erop dat het opschrijven van die dingen en nadenken over mogelijk in een crisis raken rust geeft aan mensen die het risico lopen terug te vallen. "We praten vooraf uitgebreid met mensen over hoe het komt dat ze in een crisis terecht komen. Bijvoorbeeld bij verdrietige dagen weet je telkens dat ze terug komen.

Veiliger gevoel

Door ervaringen met elkaar te delen proberen we elkaar te helpen. Voorkomen kun je nooit iets, maar wij horen wel terug van mensen die die kaart hebben dat het ze rust geeft en ze zich veiliger voelen als ze de straat op gaan", zegt Tuinier.

Ik heb weer een doel in mijn leven

Voor Sabine geeft de kaart inderdaad veel rust. "Mocht het toch mis gaan, dan kan ik omstanders de kaart geven en dan weten zij wat er moet gebeuren. Als het wat slechter gaat lees ik mijn kaart wel eens opnieuw en ook daar krijg ik rust van. Samen met de stichting werk ik hard aan mijn herstel. Ik volg cursussen en ben aan het kijken of ik ook mensen kan helpen met het invullen van een crisiskaart. Ik heb weer een doel in mijn leven en dat is lang geleden", zegt Sabine.

