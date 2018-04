Ambtenaar die stiekem op toilet filmde volgende week voor rechter

Het wapen van de gemeente Vlissingen op de muur van het stadhuis. (foto: Omroep Zeeland)

De zaak tegen de ambtenaar van de gemeente Vlissingen kwam aan het rollen toen in juli 2017 de camera's met geheugenkaartje bij toeval werden gevonden. De gemeente deed vervolgens aangifte dat er kennelijk gefilmd was in twee toiletten op de gang bij de griffie. De verdachte werd opgepakt door de politie, maar mocht zijn zaak in vrijheid afwachten.

Geen gezichten te zien

Volgens advocaat Rivka Davidse is het dossier beperkt. "De overweging is gemaakt om bepaalde informatie uit het dossier te laten om zo mogelijke slachtoffers te beschermen. Ook ik heb de beelden niet gezien. Uit het dossier volgt verder dat er geen gezichten op de beelden te zien zouden zijn."

Mediation slachtoffers en cliënt

De man werd vorig jaar juli direct door de gemeente geschorst en is inmiddels niet meer werkzaam bij de gemeente Vlissingen. De verdediging onderzoekt de mogelijkheden om een mediationtraject in te zetten tussen mogelijke slachtoffers en cliënt.

