Natuurmonumenten waarschuwt voor teken op Schouwen-Duiveland

Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen als ze zelf besmet zijn met de Borrelia bacterie. Als de teek zich vol zuigt met bloed, kunnen lymebacteriën via het speeksel van de teek in zijn gastheer komen. De chronische klachten die bij Lyme horen zijn koorts, spier- en gewrichtspijn en hartklachten.

"Teken zitten met name verstopt in hoog gras. Zorg dus dat je op de paden blijft", waarschuwt Begijn. "Controleer jezelf na je wandeling op teken en laat iemand anders ook nog even controleren. De teken nestelen zich in holtes zoals onder je oksels of knieholtes. Daar is het lekker warm."

Rode kring

In Zeeland loop je het meeste risico op een tekenbeet op Schouwen-Duiveland. "Met name in de Kop van Schouwen zitten er veel", zegt Begijn. "Daar zit veel groot wild zoals damherten en reeën. Daar komen de teken dan weer op af."

Mocht je toch gebeten worden door een teek dan is het zaak om de teek binnen 6 tot 10 uur te verwijderen. "En mocht je een rode kring krijgen rond de beet dan moet je zo snel mogelijk naar de dokter."

