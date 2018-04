Deel dit artikel:











Axelse collectie te bewonderen in het Spoorwegmuseum

De verzameling filmapparatuur van Jan van Delft uit Axel is op 21 en 22 april te bewonderen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. In het SBS-programma Verzamelkoorts! reageerden kijkers zo enthousiast op zijn collectie dat Van Delft nog eens de kans krijgt zijn spullen te tonen aan een groot publiek.

Jan van Delft mag collectie tonen in het Spoorwegmuseum (foto: BankGiro Loterij) Jan van Delft verzamelt al 43 jaar filmapparatuur. Zijn huis staat ondertussen vol met zo'n 500 items. Toch blijft hij altijd op zoek. Volgens Van Delft is voor wie goed zoekt voor weinig geld soms hele mooie apparatuur op de kop te tikken. Zeepjes en fluiten Het Spoorwegmuseum in Utrecht biedt ruimte aan de collectie van Van Delft en van een aantal andere verzamelaars die in het SBS-programma waren te zien. Het gaat onder meer om zeepjes, fluiten en luchtruimuniformen. Dat gebeurt onder de noemer 'Verzamelkoorts Parade'.