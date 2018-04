Deel dit artikel:











PEER brengt nieuwe videoclip uit

De nieuwe clip van PEER is uit! De beelden in de videoclip van de single You Can Count On Me To Let You Down zijn opgenomen in Rotterdam. Het is de eerste clip van de Middelburgse indieband mèt de nieuwe bassist Brian van Es. Het nummer gaat over een verlangen naar een liefde die nooit vervuld zal worden, maar toch blijven beide partijen het proberen.

PEER - You Can Count On Me To Let You Down PEER heeft een druk en succesvol jaar achter de rug, met optredens van Engeland tot India. Begin april eindigde de clubtour door Nederland samen met de band Electric Company, met een optreden in Stathe, Utrecht. De single You Can Count On Me To Let You Down kwam op 30 maart officieel uit. De opname kwam tot stand in samenwerking met producers Peter Slager van BLØF en Huub Reijnders. Op 10 mei is de PEER op Graauwrock te zien. PEER speelt in India (foto: PEER)