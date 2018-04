Deel dit artikel:











Grote brand in voormalig pand Neckermann in Sint-Jansteen

In Sint-Jansteen heeft een grote brand gewoed in een voormalig pand van Neckermann.com aan de Verrekijker. Het pand is tegenwoordig van een kaasmakerij.

Brandweer in actie in Sint Jansteen (foto: HV Zeeland) Volgens de brandweer is de brand rond 18.30 uur ontstaan in pallets met lege plastic flessen in een compartiment van een loods. Door de brand ontstond veel rook. Een deel van de levensmiddelen die ook in de loods waren opgeslagen moet daardoor als verloren worden beschouwd. Extra mensen opgetrommeld Voor het bestrijden van het vuur schaalde de brandweer fors op. Drie blusvoertuigen, een waterwagen en een redvoertuig rukten uit. Ook een ademluchtcontainer is opgeroepen. Dat is om de blusvoertuigen te voorzien van een nieuwe voorraad ademlucht. Om de brandweerzorg in de rest van de gemeente Hulst te garanderen waren extra mensen opgetrommeld om in de kazerne paraat te staan.