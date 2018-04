'Roompot moet van onze dijk afblijven'

Nieuwehovendijk Nieuwvliet (foto: bondgenootschap Zeekraal)

Het dijkje is nu een grindweg en wordt gebruikt door wandelaars en bestemmingsverkeer. "Er zijn al vier ingangen van het park", zegt Inez de Groote van de actiegroep Zeekraal, "Waarom moet al dat bouwverkeer dan over deze dijk?!" De actiegroep vreest grote overlast van 'vierhonderd vrachtwagens per dag.'

Roompot bouwt direct achter de dijk van natuurgebied de Zwarte Polder vakantieprak Noordzee Beach Village. Het park is een samenvoeging van campings Pannenenschuur, Hof ter Willigen en De Boshoeve. De tussenliggende akkers en de Nieuwehovenpolder worden erbij getrokken. In totaal komen er op meer dan vijftig hectare 560 vakantiewoningen. Roompot investeert 126 miljoen euro in het park.

Altijd iemand boos

Het gemeentebestuur van Sluis neemt dinsdag een besluit over de omgevingsvergunning die Roompot heeft aangevraagd om de dijk geschikt te maken voor bouwverkeer. Wethouder Peter Ploegaert: "Je wordt door de hond of door de kat gebeten." Welke beslissing ook wordt genomen, er is altijd iemand boos, of de omwonenden, of Roompot.