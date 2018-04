Hardlopen en afval rapen, er wordt flink 'geplogd' in Zierikzee

Het woord 'ploggen' is een combinatie van de Zweedse term 'plocka' wat oprapen betekent en joggen. Organisator Dick Hart ergerde zich aan het afval dat mensen op straat gooien en daarom organiseerde hij in samenwerking met atletiekvereniging Delta Sport een 'plog'avond. "Het is goed voor het milieu en door het samen op te ruimen is het ook nog eens leuk om te doen", zegt hij.

Vuilniswagen

De hardlopers hoeven niet de volledige route van 10 kilometer met een afvalzakje rond te sjouwen, want ze worden achtervolgd door een afvalwagentje van de gemeente. "De deelnemers gooien dan hun afvalzakje langs het parcours, daarna worden deze zakjes opgepakt door de vuilnismannen", vertelt Terry Bom van Stichting Natuur en Milieueducatie Schouwen-Duiveland.

ITEM Plogging in Zierikzee

Jolanda Bruin is nog maar op de helft en merkt dat het behoorlijk vermoeiend is. "Normaal gesproken gebruik je de beenspieren voor het hardlopen, maar nu ook je armspieren om de vuilniszakken te tillen en dat is best zwaar", vertelt ze. De Zweedse fitness-app Lifesum kan dit verklaren, want je verbrandt 105 calorieën per uur meer met ploggen dan met gewoon joggen.