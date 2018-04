'Aardige jongen en sterke knaap' werkt hard om droom te realiseren

De eerste stapjes zijn gezet, want De Jong hoort momenteel bij de talentvolle renners van het land. Zo maakte hij afgelopen zaterdag voor het eerst deel uit van de nationale selectie (voor beloften), die meedeed aan de ZLM Tour in Goes. De Jong werd twintigste. "Ik ben heel tevreden. Er werd heel hard gereden."

De Jong staat onder contract bij Destil-Parkhotel Valkenburg. Hij wordt getraind door Peter Zijerveld, die ook bondscoach bij de KNWU is. "Timo is talentvol. Wij proberen hem te helpen. Of hij prof wordt, weet je nooit in de sport. Maar wij geloven in hem."

Timo de Jong op kop van het peloton in de ZLM Tour (foto: Omroep Zeeland)

Sterke knaap

Zijerveld omschrijft De Jong als 'aardige jongen en sterke knaap', die vooral uit de voeten kan in voorjaarswedstrijden in België en waaierkoersen. De Jong wordt nog regelmatig aangesproken op zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Dat schept ook wel verwachtingen voor de toekomst. "Dat zou kunnen, ik ben daar niet echt mee bezig. Ik bekijk het van koers tot koers", zegt De Jong.

Binnenkort hoopt hij zijn CIOS-diploma te halen. Daarna richt hij zich twee jaar fulltime op het wielrennen. "Het liefst wil ik van mijn hobby mijn werk maken, maar over een paar jaar kun je pas de conclusie trekken of dat gelukt is."

