Zeeland wordt wakker: brand in plastic, strijd om dijk en het fenomeen 'plogging'

Veel brandweer bij brand in Sint Jansteen (foto: HV Zeeland)

Brand in plastic flessen

In Sint-Jansteen heeft gisteravond een grote brand gewoed in een voormalig pand van Neckermann.com aan de Verrekijker. In de loods, tegenwoordig van een kaasmakerij, was het vuur ontstaan in een stapel pallets met plastic flessen.

Nieuwehovendijk Nieuwvliet (foto: Inez de Groote)

Strijd om dijk

Het gemeentebestuur van Sluis besluit vandaag of de Nieuwhovendijk bij Nieuwvliet mag worden verbreed en geasfalteerd zodat bouwverkeer er gebruik van kan maken. Roompot heeft daar vergunning voor aangevraagd. Omwonenden zijn fel tegen.

Timo de Jong (foto: Omroep Zeeland)

Wielerdromen

Wielrenner Timo de Jong (19) uit Goes geldt als groot talent. Komende twee jaar wil de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen bij de junioren alles op alles zetten om zijn droom te realiseren: prof worden.

Ploggers in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Ploggen in Zierikzee

Sportief bezig zijn en de wijk schoonhouden, een groepje hardlopers waagde zich aan het zogenaamde ploggen in Zierikzee. Deze Zweedse trend om tijdens het hardlopen afval op te rapen heeft nu ook Zeeland bereikt.

Zon, wolken sluierbewolking (foto: Ria Brasser, Oost-Souburg)

Het weer

Deze dinsdag is het voluit zonnig, met slechts wat flarden hoog hangende sluierbewolking. De wind draait in de ochtend van zuidoost naar zuid en trekt iets aan. De windkracht wordt matig, 3 tot 4 Beaufort. De temperatuur stijgt in de middag naar 18 tot lokaal 20 graden. Daar waar de wind direct vanaf het water waait, is het enkele graden koeler.