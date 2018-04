De maat is vol voor Zeeuwse corporatiemedewerkers

Corporatiemedewerkers hebben zich verzameld bij l'escaut in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

27 maart namen 79 personeelsleden van Zeeuwse woningcorporaties al deel aan de landelijke actiedag in Utrecht. "Nu zijn we bezig om overal in het land regionale verrassingsacties te organiseren", vertelt Petra Akkermans van vakbond FNV. Onder het mom 'met honing vang je meer vliegen dan met azijn' boden vakbonden FNV en CNV vanochtend een taart aan de directie van l'escaut woonservice.

'Al jaren geen fatsoenlijke loonsverhoging'

Met de taart roepen de Zeeuwse corporatiemedewerkers directeur Robert de Ridder van l'escaut op om met zijn Zeeuwse medebestuurders een signaal af te geven aan werkgeversorganisatie Aedes. "Dat hun medewerkers een goed cao verdienen", legt Leo de Witte, FNV-kaderlid en allround technisch-bouwkundig medewerker bij l'escaut uit.

Voor De Witte en zijn collega's is de maat vol. "We hebben al jaren geen fatsoenlijke loonsverhoging gehad", vertelt De Witte. "De werkgeversvoorstellen zijn vér onder de norm. We worden niet gewaardeerd om onze werkzaamheden." Behalve meer loon eisen de vakbonden maatregelen om de werkdruk te verlagen en stellen ze een generatiepact waardoor oudere werknemers een aangepast werkpakket krijgen.

