Automobiliste ziet fietsende kleuter over het hoofd

(foto: Politie)

De vrouw reed op de Speelmansplaat en sloeg linksaf de Steenbank in. De kleuter fietste daar op dat moment, maar de automobiliste had hem niet gezien.

De kleuter viel, maar werd niet door de auto geraakt. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij pijn had. De politie heeft de bestuurder van de auto laten blazen, maar ze had geen alcohol gedronken. De fiets kwam er slecht vanaf: de auto reed over één van de wielen heen.