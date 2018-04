Busstaking dreigt door moeizame onderhandelingen

Op 4 januari 2018 staakte een deel van de buschauffeurs voor een beter loon en lagere werkdruk. (foto: Omroep Zeeland)

De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden verlopen moeizaam. Maandag spraken ze met elkaar over een nieuwe cao voor het streekvervoer, maar dat overleg leidde niet tot overeenstemming. Vakbond FNV wil een concrete toezegging van de werkgevers over het verminderen van de werkdruk.

"We hebben nu een voorstel gedaan voor afspraken die moeten leiden tot betere diensten, reële rijtijden en een mogelijkheid voor regelmatige plaspauzes", vertelt buschauffeur Jack d'Hooghe uit Terneuzen, lid van het onderhandelingscomité. Volgens hem is het vertrouwen in de werkgevers tot een dieptepunt gedaald.

"Ze luisteren al jaren niet naar onze signalen. Dus kort en goed, er moeten keiharde afspraken in de cao, anders blijven ze ons uitknijpen. Hoe concreter, hoe beter! Binnen een week willen we uitsluitsel."

Buschauffeur Jack d'Hooge uit Terneuzen zit in het onderhandelingscomité en vertelt over de gesprekken.

Staken is niet waar d'Hooghe op hoopt, benadrukt hij. "We zijn niet uit op acties. Ik hoop dat de werkgevers zo slim zijn om met fatsoenlijke voorstellen komen zodat die acties niet nodig zijn."

Lees ook: