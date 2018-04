Is het een zwarte ufo? Een vliegende bultrug? Wat vloog er gisteren boven Zeeland?

De bemanning van de KNRM Neeltje Jans haalde de zwarte ballon gisteravond uit het water. (foto: KNRM Neeltje Jans)

Op de Facebookpagina ZierikNieuws werd ondertussen druk gespeculeerd over de zwarte bobbel in het water. 'Het monster van Loch Ness?', opperde iemand grappend. Misschien een bultrug? Ook in België hield de ballon de gemoederen bezig. Volgens het Nieuwsblad kwamen er heel wat meldingen bij het Belgisch UFO-meldpunt binnen. "Het verschijnsel leek tijdens z'n vlucht rond te tollen in de lucht waardoor men de indruk kreeg dat het object van vorm veranderde", klonk het.

Omdat de politie er vanaf de dijk bij de Oosterschelde niet bij kon, werd de KNRM van Neeltje Jans rond 21.30 uur opgeroepen om het mysterieuze voorwerp uit het water te vissen. Het bleek een grote in elkaar geknutselde ballon te zijn. Een weerballon, vermoedde de schipper. Die zijn er tenslotte in alle soorten en maten. Een dag later blijkt het om iets heel anders te gaan.

Nee, het was geen weerballon

Helaas, dus geen ufo, maar wel... een kunstproject. Gisteren liet de Argentijnse kunstenaar Tomás Saraceno twee zwarte ballonnen op de Markt in Brugge op als onderdeel van zijn kunstproject Bruges Aerocene Tower. De kunstenaar droomt van een toekomst met vliegende steden, die energieneutraal zweven op zonne- en windenergie. De ballonnen zijn prototypes, hij stuurt ze de lucht in en laat ze filmen.

De ballon is uiteindelijk in een vuilnisbak in Vrouwenpolder beland. "Hij was al een stukje gescheurd", vertelt schipper Johannes Post van de KNRM. "Om hem binnen te halen zijn we nog met messen bezig geweest. We hebben hem in de vuilnisbak gegooid."