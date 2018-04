Friesland laat zijn oog op Zeeland vallen

Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland (foto: ANP)

Dat zei Brok in het Omroep Zeeland-programma De Zeeuwse Kamer. Brok wil met Zeeland zaken aanpakken waar zij beide mee te maken hebben. Hij ziet bijvoorbeeld kansen om samen de strijd aan te gaan tegen verzilting van landbouwgronden.

Pilotsamenwerking tussen provincies

Ook Han Polman, onze eigen commissaris van de Koning, ziet nauwere samenwerking wel zitten, bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer of onderwijs. Zeeland en Friesland willen sommige zaken zelf regelen, zonder tussenkomst van de Rijksoverheid.

Binnenkort gaan Polman en Brok bij het ministerie van Binnenlandse Zaken langs om te praten over een dergelijke pilotsamenwerking tussen provincies. Als die toestemming van Den Haag er komt, hopen de beide provincies aan het eind van de zomer concrete plannen te presenteren voor samenwerking.

Proef met verlagen van stemgerechtigde leeftijd

Ook willen de twee provincies samen een proef gaan uitvoeren met het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar. Dat maakte de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe volgens de Leeuwarder Courant vanmiddag bekend tijdens het persgesprek.

Friesland en Zeeland zouden daarvoor 'de ideale proeftuin' zijn. De proef zou al in 2019 tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van start kunnen. Al is het nog maar de vraag of het lukt om voor die tijd alles voor deze proef geregeld te krijgen.