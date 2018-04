Dit is hoe Zeeuwse bedrijven 90 procent minder CO2 willen uitstoten

Het gaat miljoenen euro's kosten, sommige maatregelen zijn misschien controversieel, maar als het de bedrijven lukt dan dringen ze de uitstoot terug met negentig procent. In Den Haag is vanmiddag het rapport onder de noemer Smart Delta Resources aangeboden. Doel is om 90 procent van de totale CO2-uitstoot terug te dringen.

Acht projecten

Naast Zeeuwse bedrijven zijn er nog Brabantse en Vlaamse bedrijven aangesloten bij het CO2-rapport. Samen hebben de bedrijven nu acht projecten uitgewerkt die ze gaan onderzoeken. Dat betekent dat er in de komende twee jaar gekeken gaat worden wat er financieel haalbaar is, of er aanpassingen binnen de bedrijven gedaan kunnen worden zodat ze mee kunnen doen aan de projecten en of de overheid wil meehelpen.

De bedrijven gaan verschillende projecten uitwerken. Bij één van de projecten is het idee om als een soort keukenprinses met een keukenmixer CO2 te vermengen met waterstof. Waterstof is een lichter gas. Door het samen te voegen met CO2 ontstaat een nieuwe grondstof die weer hergebruikt kan worden. Een ander project is de CO2 via een buis in een leeg gasveld in de bodem van de zee te pompen.

Grote energieverbruiker

De bedrijven die mee willen doen aan het terugdringen van de uitstoot van de broeikasgassen, weten dat ze in de toekomst als grote energieverbruiker iets moeten veranderen. De projectleider Daniel Goedhuis legt uit hoe de bedrijven erin staan.

De bedrijven verwachten op zowel financieel vlak als op het gebied van wet- en regelgeving, hulp uit Den Haag om deze projecten voor elkaar te krijgen. Vooral omdat de overheid de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs wil halen in 2050. Want de plannen kunnen niet zomaar uitgevoerd worden. De overheid moet het bijvoorbeeld mogelijk maken dat je vanaf een fabriek een leidingsysteem mag gaan aanleggen naar zee toe om zo die CO2 naar dat lege gasveld te pompen.

Waterstofrotonde

Onder de naam Smart Delta Resources hebben de samenwerkende bedrijven al een project ontwikkeld dat in een vergevorderd stadium zit: de zogenoemde waterstofrotonde. Dat houdt in dat het waterstofgas dat bij Dow Benelux in Terneuzen wordt geproduceerd, met behulp van een ondergrondse gasleiding wordt vervoerd naar onder meer Yara in Sluiskil. Nu gebeurt dat nog met vrachtwagens, over de weg. Het is de bedoeling dat nog meer bedrijven zich n de toekomst op die gasleiding aansluiten.

De waterstofleiding moet een energiebesparing op gaan leveren van 0,15 petajoules per jaar, dat staat gelijk aan het energieverbruik van 3.000 huishoudens, en een CO2-besparing opleveren van 10.000 ton per jaar. De verwachting is dat die besparing in de toekomst verder oploopt. De werkzaamheden aan de gasleiding starten in mei en volgens planning wordt de waterstofleiding in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.

