Arbeidsmigranten moeten vakantiepark Marina Beach verlaten

Het aantal arbeidsmigranten nam toe op het park, terwijl ze daar onder een gedoogconstructie woonden. De gemeente is bang dat de recreatiefunctie van het park in het gedrang komt en wil daarom niet langer meewerken aan de huisvesting van de migranten op het park.

Hoeveel migranten er precies verblijven op het park, maar de gemeente schat dat het er inmiddels een paar honderd zijn. Die moeten niet meteen vertrekken, er wordt nog besloten wanneer ze uiterlijk weg moeten zijn. De gemeente denkt dat dat ongeveer binnen twee à drie maanden het geval zal zijn en is alvast begonnen met de voorbereidingen voor controle daarop.

Het vakantiepark hield de gemoederen al vaker bezig in de gemeente Terneuzen. Als camping de Braakman was het park vroeger een begrip in de regio maar toen het moederbedrijf in 2012 failliet ging, hield ook de camping het hoofd niet langer boven water. Er kwam een nieuwe eigenaar, de Oostappen Groep, en die plaatste honderden nieuwe caravans en chalets op het terrein. In 2015 en 2016 verbleven op een deel van het park vluchtelingen.