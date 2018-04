'Achteruit rijden in de camper? Ik vind het drie keer niks!'

Diederik en Bep Persijn uit Zaamslag besloten om een jaar geleden een camper aan te schaffen. De camper bevalt het stel goed, ze zijn er onder meer mee naar Frankrijk geweest. Diederik Persijn: "Het is heerlijk, je bent volkomen vrij en kunt gaan als je het zat bent."

Achteruitrijden is een probleem

Ook het rijden in een camper vindt Diederik 'fantastisch', zijn vrouw Bep denkt daar toch wat anders over. "Mijn man rijdt bijna altijd, ik heb één keer een rit gedaan. Het gaat goed zolang ik rechtdoor rijd, maar achteruitrijden vind ik drie keer niks. Dat is echt een probleem."

De camper van Diederik en Bep Persijn is een klassiek model uit 1996, de Hobby 600. (foto: Omroep Zeeland)

Reden voor het echtpaar Persijn om een campertraining te volgen bij ZLM Verzekeringen, vertelt Diederik. "Ik zag het toevallig staan en dacht dat is wat voor ons. Ik hoop vooral dat Bep wat zelfverzekerder wordt achter het stuur. Maar ik denk dat ik zelf ook nog veel kan leren."

Theorie en praktijk

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Zo krijgen deelnemers les in nieuwe verkeersborden en regels in het buitenland, maar wordt ook het maken van bochten en achteruitrijden geoefend.

Verzekeraar ZLM biedt al langer andere vaardigheidstrainingen voor onder meer motorrijders en caravanbezitters. De nieuwe kampeerautotraining voorziet duidelijk in een behoefte onder de Zeeuwen, want de training op het parkeerterrein van Zeelandhallen in Goes was snel volgeboekt.

Dat de camper populair is, blijkt wel uit de verkoopcijfers. In 2017 werden 1750 nieuwe campers verkocht, een stijging van 21,2 procent ten op zichte van het jaar er voor. De handel in tweedehands campers is daar nog niet bij opgeteld.

Tegen een paaltje rijden

Volgens Oscar Monshouwer, directeur verzekeringszaken bij de ZLM, is het aantal camperverzekeringen met dertig procent toegenomen afgelopen jaren. "Dat heeft alles te maken met de stijgende verkoop. We zien vooral eenzijdige schades zoals tegen een paaltje rijden."

Het belang voor ZLM om bijvoorbeeld campertrainingen aan te bieden, heeft alles met preventie te maken. "We willen graag dat onze klanten zelfverzekerd achter het stuur zitten. We hebben liever dat ellende wordt voorkomen, dan dat schade gerepareerd moet worden."