Laatste optreden van Sea King helikopter bij Rescue Vlissingen

De Sea King in actie tijdens de editie van Rescue Vlissingen in 2012 (foto: Rescue Vlissingen)

Het gaat om een helikopter van de Duitse marine, de Westland Sea King Mk. 41 van het Marinefliegergeschwader5 (MFG 5) uit Nordholz. Het toestel is bijna 22 meter lang, biedt ruimte aan maximaal 28 mensen, weegt 6.500 kg en kan een topsnelheid bereiken van 136 knopen wat gelijk staat aan 252 kilometer per uur. De Sea King was eerder al te zien in de editie van het hulpverleningsfestival in 2012.

Binnenkort worden de Sea Kings vervangen door de NH-90 helikopter. Dat toestel is iets korter, 20 meter lang, en ook iets lichter, het weegt 5.400 kilo. Gezien het iets kleinere formaat kan het nieuwe model ook iets minder passagiers vervoeren, maximaal 20 mensen passen aan boord.

Demonstraties van hulpverleningsvoertuigen

Rescue Vlissingen is een terugkerend evenement waar hulpverleners zich om de twee jaar presenteren aan het publiek, onder meer met demonstraties van hulpverleningsvoertuigen zoals de Duitse Sea King helikopter. Deze zomer wordt de 11e editie van Rescue Vlissingen op woensdag 15 augustus gehouden.

Lees ook: