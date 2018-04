Eigenaar Marina Beach teleurgesteld: 'Huisvesting arbeidsmigranten is een gigantisch probleem'

In 2015 verbleven vluchtelingen in een apart deel van het park (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben eerder bewezen dat het goed samen kan", zegt Mennen. Hij doelt daarmee op de honderden vluchtelingen die op het park verbleven in 2015 en 2016. De vluchtelingen verbleven toen op een apart gedeelte van het park en zo zou de Oostappen groep de situatie met arbeidsmigranten ook graag willen oplossen.

Er liggen nog 600 tot 700 aanvragen

Ze wilden met de gemeente in overleg om tot een oplossing te komen en noemen het jammer dat het college daaraan niet meewerkt. Volgens Mennen verblijven er nu ongeveer 150 arbeidsmigranten op het park maar liggen er zo'n 600 tot 700 aanvragen. "Dit is een gigantisch groot probleem."

Reactie directeur Jos Mennen van de Oostappen Groep

De gemeente Terneuzen erkende eerder al dat er inderdaad gebrek is aan huisvesting voor de migranten. Wethouder Frank van Hulle zegt te werken aan een nota hierover. Toch wil de gemeente de situatie bij Marina Beach niet langer gedogen, om de recreatiefunctie van het park te behouden.

Intern in overleg

De Oostappen Groep gaat intern in overleg over hoe ze de situatie gaan oplossen. Ze krijgen van de gemeente een paar maanden de tijd, daarna moeten de arbeidsmigranten weg zijn en zal er gecontroleerd worden.

