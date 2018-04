Deel dit artikel:











'B-tag is tonnen voordeliger dan OV-chipkaart'

De nieuwe b-tag is tonnen voordeliger dan het oude systeem met de OV-chipkaart. Dat zegt provinciebestuurder Harry van der Maas. De b-tag is een nieuw automatisch betaalmiddel voor de Westerschelde-ferry die de provincie per 1 mei gaat invoeren.

De Prinses Maxima voor de skyline van Vlissingen. (foto: Pieter de Bruijne via Omroep Zeeland Flickr) De gedeputeerde zei eerder al dat de b-tag goedkoper is, maar koppelde daar destijds nog geen bedragen aan. Dat doet hij nu wel. Het oude systeem met de OV-chipkaart moest worden vervangen. Dat zou de provincie eenmalig 900.000 euro kosten waarna de exploitatie jaarlijks 230.000 euro zou bedragen, geld dat op de reiziger zou worden verhaald. Als je dat naast elkaar legt. kan je niet anders dan voor de b-tag kiezen." Harry van der Maas, provinciebestuurder De aanleg van de b-tag kost veel minder: 45.000 euro en de jaarlijkse exploitatie bedraagt 76.000 euro. "Als je dat naast elkaar legt. kan je niet anders dan voor de b-tag kiezen," zegt gedeputeerde Harry van der Maas. Provinciebestuurder Harry van der Maas (foto: Omroep Zeeland) De Provincie Zeeland wil van vervoersmaatschappij Connexxion weten hoeveel geld er is misgelopen doordat studenten hoefden te betalen voor hun scooter en brommer op het fietsvoetveer. Connexxion heeft desgevraagd aan de provincie laten weten dit niet te kunnen uitrekenen, maar de provincie neemt hier volgens Van der Maas geen genoegen mee. "Ga dat echt voor ons uitzoeken, dat willen wij weten." Weerstand Het plan voor de invoering van de b-tag levert veel weerstand op, onder meer van studenten die zeggen meer te moeten gaan betalen voor een overtocht met de veerboot, een vakblad voor het openbaar vervoer en een reizigersorganisatie protesteerden al tegen de plannen. Lees ook: 'Afschaffen OV-chipkaart is ongeldig'

OV-chipkaart zou veerboot duurder maken

'Afschaffen van OV-chipkaart op veerboot is tegen de afspraken'

Studenten de dupe van invoering b-tag

OV-chipkaart straks niet meer geldig voor het veer Vlissingen - Breskens