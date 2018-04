Sluis hakt donderdag knoop door over dijk Nieuwvliet

Volgens wethouder Peter Ploegaert is de gemeente verplicht om de vergunning aan Roompot te verlenen als die aan de wettelijke richtlijnen voldoet. "Dat geldt voor de aanvraag voor een nieuw dakkapel, maar ook in dit geval om het verzoek om een weg te asfalteren."

Gevolgen voor de waterkering

Voordat deze vergunning kan worden afgegeven moet eerst uitgezocht worden of het asfalteren van de weg gevolgen heeft voor de waterkering. De gemeente heeft dat nu nagevraagd bij het Waterschap Scheldestromen.

De Nieuwehovendijk bij Nieuwvliet (foto: Inez de Groote)

Het besluit moet uiterlijk donderdag genomen worden, omdat anders de termijn verstrijkt en het vergunningsverzoek daardoor automatisch wordt goedgekeurd. Daarom wordt het besluit donderdag genomen in een extra ingelaste collegevergadering. Dan moet de gemeente bepalen of de aanvraag van Roompot aan alle richtlijnen voldoet.

'Te grote aantasting'

Omwonenden en natuurbeschermingsorganisatie 't Duumpje vinden de plannen voor asfaltering een te grote aantasting van een eeuwenoude beschermde dijk. Ze hebben al aangekondigd sowieso bezwaar te gaan maken als Roompot de asfalteringsplannen wil doorvoeren.

Coen van der Wel van Roompot Vakanties reageert op de kritiek van de omwonenden met de mededeling dat het aantal vrachtritten dat over de dijk zal gaan fors minder is dan zij beweren. "Het gaat om 15 vrachtritten, dus ze zien daar 30 keer per dag een vrachtwagen voorbij komen in plaats van de gevreesde 400," zegt hij.

Omwonenden zien een brede geasfalteerde dijk niet zitten (foto: Omroep Zeeland)

Roompot mag volgens Van der Wel ook zonder asfalt gebruik maken van de dijk. "Het is een openbare weg, dus iedereen mag daar met zijn vrachtwagen overheen rijden." De asfaltering is juist om schade aan de dijk te voorkomen. "We kunnen hem eerst kapot rijden en dan herstellen of je maakt de dijk bestendig voor zwaar verkeer. Wij kiezen voor dat laatste," voegt hij toe.

Juridisch bezwaar

Van der Wel hoopt op groen licht, zodat Roompot de dijk voor de zomer kan gebruiken, maar verwacht dat de omwonenden dan juridisch bezwaar zullen maken. "Ik begrijp dat het voor deze mensen niet fijn is. Misschien kunnen we die vertraging gebruiken voor een goed gesprek."

