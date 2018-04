Oud-minister: Klachten over verhuizing mariniers komen zes à zeven jaar te laat

Militaire vakbonden die tegensputteren, berichten over mariniers die het korps verlaten vanwege de verhuizing, Hillen vindt het allemaal nogal overtrokken. "Het besluit is al een tijd geleden genomen, het is heel weloverwogen en het moet nu uitgevoerd worden. Dus het is zo'n beetje zes, zeven jaar na dato, dat is wel een beetje laat", zegt hij in een interview met RTV Utrecht.

Afgeraffeld

De aantijgingen dat hij het besluit zou hebben afgeraffeld en vlak voor verkiezingen erdoor zou hebben gedrukt noemt hij onzin. "Zo'n besluit wordt niet eventjes overnight genomen. Dat gebeurt in goed overleg. In de eerste plaats binnen Defensie zelf. Er wordt gekeken of het militair nodig is, of het budgettair kan. En er is overlegd met de Provincie Zeeland."

Hij staat dan ook nog altijd vierkant achter zijn besluit. "Er is echt maanden over gesproken. Er is een heel goed en degelijk overleg over geweest, dus ik denk dat het een verstandig besluit is geweest."

Zeesoldaten

Volgens Hillen is de keus voor Vlissingen ook om een andere reden een logische. "De mariniers zijn zeesoldaten en dan is Zeeland de juiste plek voor een basis. Daarnaast is de oprichter zeeheld Michiel de Ruyter in die plaats geboren. Zijn standbeeld staat er."

Geruchten dat de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen een afscheidscadeautje zou zijn voor scheidend commissaris van de Koningin en partijgenoot Carla Peijs verwijst hij naar het rijk der fabelen. "Iedereen kan dingen zeggen. Ik heb ook sinterklaasliedjes gelezen die niet altijd kloppen. Het is niet waar."

'Malaise bij de krijgsmacht'

Dat er militairen zijn die hun baan opzeggen heeft volgens Hillen een andere oorzaak. Maar hij snapt het wel. "Ik denk dat dat te maken heeft met de malaise die sowieso bij de krijgsmacht de afgelopen jaren heeft toegeslagen. En ik begrijp het heel goed, want de Nederlandse staat is een heel slechte werkgever geweest voor de militairen in Nederland."

Plannen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de kazerne in Doorn uit te breiden noemt hij 'mosterd na de maaltijd'. Volgens Hillen hield de gemeente de uitbreiding jarenlang tegen pas toen het besluit om te verhuizen was genomen, kwam de gemeente volgens hem ineens met allerlei uitbreidingsmogelijkheden.

