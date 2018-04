'Zeeuwen moeten hun tweede auto uit'

File op de A58 Zeeland uit (foto: Imre Schaafsma)

In 1990 waren er nog 360 personenauto's per 1000 inwoners, in 2010 waren dat er 480 en vorig jaar was het aantal auto's gestegen naar 518. Alleen in Flevoland zijn per inwoner meer auto's.

Stad versus platteland

In de stad valt het autobezit nog mee. Middelburg en Vlissingen telt 0,9 auto per huishouden. Tholen, Veere, Hulst en Kapelle hebben 1,2 auto per huishouden en Borsele spant de kroon met 1,3 auto per huishouden.

Wim van Tilburg, programmadirecteur van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, confronteerde zijn publiek dinsdagavond in het Hoornbeeckcollege met deze cijfers. Provinciale Staten hadden in deze Goese school een brainstormsessie georganiseerd over de bereikbaarheid in Zeeland.

Kom de auto uit

Deelnemers gingen in klaslokalen aan de slag om een goed idee te vinden om het vervoer te verbeteren in een Zeeuwse gemeente die zij kregen toegewezen. Iedereen vond dat het openbaar vervoer slimmer moet worden georganiseerd en ook dat Zeeuwen hun (tweede) auto zoveel mogelijk moeten laten staan.

De werkelijkheid werd daarbij niet uit het oog verloren. In een dunbevolkt en uitgestrekt gebied met veel natuurlijke barrières is rendabel openbaar vervoer niet overal te realiseren en blijft men aangewezen op de auto.

Stappenteller

Aan het eind van de avond werd het team met het beste idee om het vervoer te verbeteren beloond met een prijs van 2500 euro. Die prijs ging naar het team dat een idee had bedacht voor Schouwen-Duiveland. Geef ouders en kinderen een stappenteller en stuur ze lopend naar school. Ouders die van ver komen, kunnen hun auto op een parkeerterrein zetten en het laatste stuk lopen.

Volgens Statenlid Kees van den Berge (SGP/CU), die in het winnende team zat, is dat "niet alleen gezond, maar ook veiliger, omdat auto's die snel kinderen afzetten bij school vaak gevaarlijke situaties opleveren". Van den Berge spreekt uit ervaring, want hij is docent op het Hoornbeeckcollege. Het is de bedoeling dat de bedenkers hun idee ook echt gaan uitvoeren met het gewonnen geld.

Liftsite en fietsapp

De tweede prijs van 1500 euro ging naar een idee om digitaal liften via een website mogelijk te maken in Goes en de derde prijs van 1000 euro ging naar het idee om in Reimerswaal een fietsapp in het leven te roepen om gezamenlijk naar school te fietsen.