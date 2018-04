Naturistencamping stelt verhuizing uit

Els de Hoon, bestuurslid van de camping, is blij met het extra seizoen. "Het uitzicht op de Schelde is echt uniek, die kun je nergens vinden! En dat zullen we ontzettend gaan missen, dus ik ben blij dat ik daar nog even van kan genieten", zegt ze. Toch blijft het een feit dat ze weg moeten zodra de vergunning binnen is. Dat levert gemengde gevoelens op. "De plannen liggen al langer op tafel dan wil je op een gegeven moment ook actie kunnen ondernemen", aldus Els.

'In harmonie met de buren'

De familie Cevaal heeft een boerderij in Ritthem en bezwaar gemaakt tegen de naturistencamping die vlakbij hun terrein komt. De eigenaar is bang dat de naturisten gaan klagen over stankoverlast van mest en bestrijdingsmiddelen. Els is ervan overtuigd dat dit geen problemen gaat opleveren. "Er zit nog een bos tussen ons terrein en zijn landbouwgrond dus ik denk dat we straks in harmonie naast elkaar kunnen leven", zegt Els.

Bestuurslid Els de Hoon is blij dat de camping nog een extra seizoen op de huidige locatie mag blijven (foto: Omroep Zeeland)

Het uitzicht op de Schelde noemde Els ook wel 'het paradepaardje' en dat kan niet mee verhuizen. Toch is ze niet bang dat ze gasten gaat verliezen. "Er zijn altijd mensen die het leuk vinden om een keer in Zeeland te gaan kamperen en wij zijn één van de weinigen naturistencampings. Daarnaast zeggen de vaste gasten dat ze zeker langskomen om naar het nieuwe terrein te kijken."

Defensie heeft de naturisten toestemming gegeven om tot september dit jaar te blijven kamperen op hun vaste stek.

