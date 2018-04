Vrouw botst tegen boom Wolphaartsdijk

Vrouw gewond bij ongeluk Wolphaartsdijk 2 (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk vond volgens HV Zeeland rond 21.40 uur plaats op de Kaaidijk. De vrouw raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste met haar auto tegen een boom. De auto kwam vervolgens onderaan de dijk tot stilstand.

Er is een ambulance ter plaatse geweest en de vrouw is behandeld aan haar verwondingen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.