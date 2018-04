Zeeland wordt wakker: marinierskazerne, tweede auto's in Zeeland en naturistencamping

Mariniers salueren tijdens oefening (foto: Omroep Zeeland)

Marinierskazerne

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen gaat gewoon door en de klachten over de verhuizing komen zes à zeven jaar te laat. Dat zegt oud-defensieminister Hans Hillen, die destijds het besluit nam over de verhuizing. Dat er nu alsnog protest is tegen de verhuizing begrijpt hij niet.

Lees ook:

File bij de Vlaketunnel (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Hoe verminder je het aantal auto's in Zeeland?

Zeeland is de provincie met het op een na hoogste autobezit van Nederland. Per 1000 inwoners zijn er meer dan 500 auto's. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook duur. Op het Zeeuwse platteland zijn meer auto's dan in de stad. Provinciale Staten organiseerden gisteren een brainstormsessie in Goes over de bereikbaarheid in Zeeland.

Lees ook:

Camping Naturistenvereniging Zeelandia beleeft laatste zomer (foto: Omroep Zeeland )

Naturistencamping

Goed nieuws voor de naturisten van naturistencamping Zeelandia: ze mogen toch nog een seizoen in Vlissingen blijven. De naturisten moeten plaats maken voor de Marinierskazerne, maar de bouw daarvan is vertraagd. Defensie heeft de naturisten toestemming gegeven om tot september dit jaar te blijven kamperen op hun vaste stek.

Lees ook:

Schapen bij zonsondergang in veld bij Zierikzee (foto: Lennaert de Looze uit Zierikzee)

Het weer

Het is vandaag zonnig en droog. Vanmorgen is het eerst nog wat frisjes, maar uiteindelijk wordt het een warme dag met maximumtemperaturen van 21 tot 24 graden. De zuidoostenwind waait zwak tot matig. Later vandaag steekt aan zee een zeebriesje op.