IJzendijkenaar hoort straf in proces kasteelmoord

Hoofdverdachten Roy L., Evert de C., Pierre S. en Andre G. tijdens de getuigenverhoren in het proces rond de zogenoemde kasteelmoord. (foto: ANP)

De kasteelmoord draait om de dood van Stijn Saelens uit Wingene (West-Vlaanderen). Hij werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel. Toen zijn vrouw thuiskwam, trof ze een grote plas bloed in de hal en kogelhulzen aan. Er liep ook een bloedspoor naar de oprit, maar van haar man was geen spoor. Achttien dagen later werd zijn lichaam gevonden in een bos tien kilometer verderop.

Vier verdachten

Hoofdverdachte in de zaak is André G. (67), de schoonvader van Saelens. Hij heeft bekend zijn kennis Pierre S. (67) opdracht te hebben gegeven zijn schoonzoon om te brengen. Volgens G. misbruikte Saelens zijn eigen kinderen. Tegen G. is dertig jaar geëist, tegen Pierre S. 26 jaar. De daadwerkelijke moordenaar, de Eindhovense Ronald van Bommel, overleed vier maanden na de moord aan de gevolgen van alvleeskanker.

De Zeeuwse verdachte van de kasteelmoord. (foto: Omroep Zeeland)

Zijn neef, Roy L. (40) uit Tilburg, heeft bekend zijn oom te hebben geholpen als chauffeur en bij het begraven van het slachtoffer. Het OM eiste tegen hem 24 jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Brugge doet vandaag vanaf 14.00 uur uitspraak.

