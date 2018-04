Pechgeval zorgt voor flinke file bij Westerscheldetunnel

Archieffoto van een file voor de tunnel (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de ochtendspits wordt tunneldosering toegepast. De tunnelbuis is dan af en toe een paar minuten afgesloten om filevorming in de tunnel te voorkomen. Tussen de tunnelbuis en het tolplein bestaat daardoor de kans op filevorming. De ANWB meldde om 8.00 uur dat er een file stond van vijf kilometer en dat reizigers rekening moesten houden met zo'n zeventig minuten vertraging. Inmiddels lost de file op.

Vanochtend: tunnel dicht om vrachtwagen te bergen

De planning is nu om de vrachtwagen om 10.00 uur te bergen. Dat kan wellicht nog wat later worden, eerst moet de huidige file helemaal opgelost zijn. De tunnel wordt dan maximaal een uur afgesloten. "Dat is bij de berging van een vrachtwagen altijd zo", vertelt persvoorlichter Tessa Seidel van de Westerscheldetunnel. "Zo'n vrachtwagen bergen is altijd complex, je hebt te maken met groot materieel en moet zorgvuldig te werk gaan, dan zit je al gauw aan zo'n tijdsbestek."

De woordvoerder verwacht dat een uur genoeg is om de vrachtwagen te bergen. "Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat de tunnel om 10.30 uur weer open om het wachtende verkeer erdoor te laten over één rijstrook. Daarna gaat het bergen pas weer verder."