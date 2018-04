Vrachtwagen met pech in Westerscheldetunnel veroorzaakt flinke overlast

Archieffoto van een file voor de tunnel (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de ochtendspits werd tunneldosering toegepast. De tunnelbuis is dan af en toe een paar minuten afgesloten om filevorming in de tunnel te voorkomen. De ANWB meldde om 8.00 uur dat er voor de tunnel vijf kilometer file stond en dat automobilisten rekening moesten houden met zo´n zeventig minuten vertraging.

Vrachtwagen geborgen

De vrachtwagen, die rond 7.00 uur strandde, zou in eerste instantie om 9.30 uur geborgen worden, maar door de ontstane file werd dat uitgesteld naar 11.00 uur. Woordvoerder Tessa Seidel legde uit waarom het bergen een uur tijd kostte: "Dat is bij de berging van een vrachtwagen altijd zo. Het is altijd complex, je hebt te maken met groot materieel en moet zorgvuldig te werk gaan, dan zit je al gauw aan zo'n tijdsbestek." Om 12.00 uur meldde de Westerscheldetunnel dat de vrachtwagen geborgen is en de weg weer vrij is.