Einde seizoen voor Kloetinge-speler Daan Esser

Daan Esser staat voor een lange revalidatie (foto: Ron Quinten)

Op 17 maart moest Esser in de wedstrijd tegen Heinenoord het veld verlaten met een blessure. Gisteren werd duidelijk dat zijn kruisband is afgescheurd. Daardoor mist hij de rest van het seizoen en dus ook de nacompetitie die Kloetinge mag spelen omdat zij de tweede periodetitel wisten te pakken. Binnenkort ondergaat Esser nog een MRI-scan om de precieze schade te meten.

Het is niet de eerste keer dat Esser het slot van een seizoen moet missen vanwege een knieblessure. In 2012 scheurde hij een binnenband in dezelfde knie als waar hij nu zijn kruisband heeft afgescheurd. Toen was het ook einde seizoen.