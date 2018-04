Deel dit artikel:











Leefbaar Reimerswaal: 'Volste vertrouwen in coalitie samen met SGP'

Fractievoorzitter Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal heeft er het volste vertrouwen in dat zijn partij er samen uit gaat komen met de SGP en de Partij van de Arbeid bij de vorming van een nieuw college. Gisteravond presenteerde verkenner Eppie Klein zijn rapport en hij adviseerde een coalitie tussen deze drie partijen. In het verleden was er geregeld wrevel tussen de SGP en Leefbaar Reimerswaal.

Zetelverdeling gemeenteraad: De SGP, Leefbaar Reimerswaal en de Partij van de Arbeid hebben samen een stevige meerderheid. (foto: Omroep Zeeland) Het huidige college wordt gevormd door de SGP, VVD en het CDA. Maar omdat het CDA verloor bij de verkiezingen en nu nog maar twee zetels in de raad bezet, waren de partijen het er over eens dat er ook gekeken moest worden naar andere mogelijkheden. Marien Weststrate: "Er waren elf verschillende coalities mogelijk. Net als de SGP vonden wij het een goed idee om een verkenner aan te wijzen om alle mogelijkheden te onderzoeken." Vertrouwen Weststrate heeft een groot vertrouwen in de vorming van een nieuw college met de SGP en de PvdA. "Leefbaar Reimerswaal heeft weliswaar een heel andere kijk op de politiek dan de andere partijen in de gemeenteraad, maar de verkenner weet dat ook, en toch heeft hij dit voorstel gedaan." Met die andere kijk doelt hij op het niet willen dichttimmeren van coalitieakkoorden en veel sneller handelen bij problematiek in de gemeente. Momenteel gaat alles veel te stroperig, vindt Weststrate. Het vertrouwen baseert de partij op de presentatie gisteravond. Daar heeft naast Leefbaar Reimerswaal ook de SGP aangegeven dat ze vinden dat verkenner Klein zijn werk uitstekend heeft gedaan. Dat geeft Weststrate moed. Gesprekken Verkenner Eppie Klein is door de gemeenteraad aangewezen als informateur. Hij zal de komende tijd gesprekken voeren met de SGP, Leefbaar Reimerswaal en de Partij van de Arbeid.