Zeeuwse boeren verklaren graanoorlog aan de Britten

De agrarische coöperatie CZAV heeft Zeeuwse boeren opgeroepen om mee te doen aan de competitie. Twee boeren op Noord-Beveland en twee uit Zeeuws-Vlaanderen hebben zich gemeld. De wedstrijd is bedoeld om boeren te helpen meer rendement uit de graanteelt te halen. Zo houdt de CZAV per perceel groeigegevens van de tarweplanten bij en geeft de coöperatie vervolgens advies wanneer en hoe de boeren het beste hun grond bemesten.

Haal meer uit de graanteelt

Het is een vorm van precisielandbouw volgens Ton Hendrickx van de boerencoöperatie. De term houdt in dat agrariërs op een duurzame en verantwoorde manier boeren. Door meer opbrengst per hectare te creëren hoeven ze minder grond te bemesten en minder machines inzetten voor de oogst.

Er is een aantal telers uit Engeland die er echt alles aan doet om de beste te zijn" Ton Hendrickx, CZAV

De competitie is opgezet in Groot-Brittanië en heeft officieel de benaming Yield Enhancement Network (YEN). De CZAV doet voor de vierde keer mee, maar andere jaren slechts met één perceel. Hendrickx hoopt hiermee meer kans te maken tegen de altijd winnende Britten: "Er is een aantal telers uit Engeland die er echt alles aan doet om de beste te zijn. Die boeren komen per hectare met een opbrengst van boven de vijftien ton. Zo ver zijn wij nog niet gekomen. In Zeeland is de gemiddelde opbrengst per hectare negen ton."

De CZAV houdt een gemiddelde opbrengst van vijftien ton nu aan als streefgetal. Maar Hendrickx ziet ook wel in dat, dat bijna onhaalbaar is. "We komen in de buurt en het is de bedoeling om van alle verzamelde gegevens te leren, zodat we telkens een beetje kunnen groeien."

Maakt Klaasjan Boer uit Kortgene kans op de overwinning in een internationale graanteeltcompetitie? (foto: Omroep Zeeland)

Een van de Zeeuwse boeren die meedoet aan de wedstrijd is Klaasjan Boer uit Kortgene. "Voor een plantenteler is het erg leerzaam om hieraan mee te doen. De CZAV helpt om met dezelfde middelen meer uit mijn graanteelt te halen." Toch ziet hij zichzelf niet winnen. "Mijn deelname is vooral om kennis op te doen."

Uitslag in november

De eerste stappen in de competitie zijn gezet. De CZAV heeft op alle deelnemende percelen de net doorgekomen planten geteld. Die gegevens worden naar Engeland gestuurd. De coöperatie verzamelt de komende tijd meer gegevens. In juli/augustus begint de oogst, daarna wordt de balans opgemaakt. De landelijke winnaar -er doen ook nog een paar boeren uit Brabant mee- vertegenwoordigt Nederland vervolgens in november in Groot-Brittanië.