Zeeuws weerrecord voor 18 april gebroken

In Vlissingen werd vandaag al goed gesmeerd. (foto: Ria Brasser via Flickr Omroep Zeeland)

Het ligt er natuurlijk wel aan waar je bent. De weerstations in Westdorpe en Wilhelminadorp hadden om 12.40 uur hun oude records al verbroken, terwijl Vlissingen met 16,8 graden nog niet in de buurt kwam van het record van 20,5 graden in 1949. In Westdorpe was het vanmiddag om 12.40 uur 21,8 graden, in Wilhelminadorp mat het weerstation op dat tijdstip 21,6 graden.

Dit is nog niet de eindstand van vandaag, de temperatuur loopt in de loop van de middag nog verder op tot maximaal 24 graden, verwacht MeteoGroup. Een stuk warmer dan 'normaal', een graad of 13 is de norm.

Morgen weer een record: misschien wel tien graden verschil

Een uitzonderlijk weerrecord is het niet. Zo werd het op 15 april 2007 bijvoorbeeld 29,7 graden in Westdorpe. Vlissingen heeft het weerrecord qua warme dagen in april in handen: op 27 april 1916 werd het daar 29,9 graden.

Dikke kans dat morgen de warmste 19 april in Zeeland ooit gemeten wordt. Volgens het weerbericht wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. De temperatuur stijgt tot rond de 24 graden, in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen zelfs tot 26 graden. Een stuk warmer dan het huidige weerrecord van die dag uit 2011: 16,7 graden in Wilhelminadorp.