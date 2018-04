Zeeuwen mogen meedenken over natuurbeleid

Uitkijken over het graanveld bij natuurgebied Eiland van de Meier bij Spui. (foto: Jeannette Goosen uit Terneuzen)

Het dagelijks provinciebestuur gaat daarover ook in gesprek met allerlei organisaties, maar wil ook de mening weten van de 'gewone Zeeuw'. Daarom houdt de provincie een enquête, of een internetconsultatie zoals de provincie het officieel noemt. Die kan not tot 8 mei ingevuld worden.

Streng of flexibel?

Daarbij kunnen de Zeeuwen zich ook uitspreken over vragen als: Waar mogen reeën vrij rondlopen en waar niet? En: Voor welke bedreigde dier- en plantensoorten moet de provincie extra stimuleringsmaatregelen treffen? En wellicht de centrale vraag is: Moet de provincie vooral streng optreden of zich juist flexibel opstellen?

Het dagelijks provinciebestuur rekent op een grote respons. "Ik weet dat Zeeuwen erg betrokken zijn bij de Zeeuwse natuur, ik reken er dan ook op dat veel mensen de enquête gaan invullen", aldus gedeputeerde Carla Schönknecht.

De enquête over het Zeeuwse natuurbeleid vind je op de site van de provincie.