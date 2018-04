Lucas en Steve op Beachboom

Dj's Lucas en Steve deze zomer op Beachboom (foto: Beachboom)

Op zaterdag 11 augustus wordt de tweeëntwintigste editie van het festival georganiseerd. Naast Lucas&Steve staan ook Gregor Salto, Chocolate Puma, Joe Stone, Benjamin Scott, Santos Suarez, Mr. Belt & Wezol en Leonardo del Mar achter de draaitafels.

Blauw op Beachboom

Het festival op de Brouwersdam grijpt met het thema 'Into The Blue' terug op het thema uit 2014. Ook toen werden bezoekers gevraagd om zich in het blauw te kleden en stond het decor in het teken van de oceaan en haar vele tinten blauw.